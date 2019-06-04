2019/06/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الثلاثاء، مضافة لداعش وعثرت على مخبأ للعتاد الثقيل بعملية دهم وتفتيش في جرف النصر شمالي بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يدمر مضافة لداعش ويعثر على مخبأ للعتاد الثقيل في جرف النصر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يدمر مضافة لداعش ويعثر على مخبأ للعتاد الثقيل في جرف النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).