الريال يبتعد عن نيمار بعد تهم الاغتصاب

2019/06/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد قرر صرف النظر عن التعاقد مع النجم البرازيلي، نيمار دا سلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن فضيحة الاغتصاب.وركز غلاف النسخة الورقية من الصحيفة الإسبانية، المقربة من النادي الملكي، الصادرة صباح الثلاثاء على ابتعاد نادي ريال

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