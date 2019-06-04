2019/06/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، عن ضبط حقيبتي أدوية مخالفة بدون موافقات رسمية بصحبة مسافر صيني الجنسيه يروم إدخالها للعراق بمطار البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “القوات الامنية في مطار البصرة ألقت القبض على مسافر صيني بحوزته حقيبتين من الأدوية غير الأصولية ينوي إدخالها للبلاد”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حقيبتي سفر مخالفة لمسافر صيني بمطار البصرة وكالة خطوة برس.

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