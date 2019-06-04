2019/06/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قررت “سامسونغ” تعزيز مواقعها في سوق الأجهزة الإلكترونية المحمولة بتطوير نسخ جديدة من حواسب Notebook الشخصية.وجاءت نسخ أجهزة Notebook 7 بهياكل رقيقة وخفيفة مصنوعة من المعدن، شبيهة بهياكل حواسب MacBook الشهيرة من “أبل”، لكنها تميزت عن الأخيرة بالعديد من المنافذ الإلكترونية، منفذي USB 3.0، ومنفذ USB-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.كما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سامسونغ” تنافس “أبل” بحواسب جديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سامسونغ” تنافس “أبل” بحواسب جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).