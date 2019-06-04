” هواوي ” تنفي تخفيض إنتاجها

2019/06/04 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة هواوي الصينية التقارير الإعلامية التي ذكرت أن الشركة خفضت إنتاج الهواتف الذكية، وسط حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة وجدت هواوي نفسها في منتصفها.وكانت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أول من قالت إن “فوكسكون”، الشركة التايوانية المصنعة للإلكترونيات للعديد من الهواتف الذكية من بينها أبل، أوقفت العديد من خطوط الإنتاج لهواتف هواوي.

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