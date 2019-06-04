استهداف مقرات الأحزاب في البصرة… ملامح لثورة “سمراء”

2019/06/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق قد تبدو #القنابل اليدوية التي تلقتها مقرات #الأحزاب في البصرة، مؤخراً، إشارة لبدء #التظاهرات في جنوب #العراق، التي كانت قد توقفت بعد سلسلة #الاعتقالات والاغتيالات، من […]

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