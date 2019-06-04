أمريكا وإيران: العودة إلى الصفر

2019/06/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.أسعد كاظم شبيب مركز المستقبل للدراسات السترتيجية صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لغة العداء تجاه إيران منذ وصوله إلى إدارة البيت الأبيض في واشنطن، عبر اتخاذه مجموعة خطوات وفي مقدمتها الانسحاب من الاتفاق الدولي القاضي بوقف نشاطات إيران النووية، وهو كان بمثابة نقطة الشروع الأمريكية في التصعيد ضد إيران بعد أن وصلت العلاقة …

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