عادل عبد المهدي والرزاز يؤكدان استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة

2019/06/04 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية عمر الرزاز.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، ان الرزاز أعرب عن أمنياته للعراق وشعبه بالخير والازدهار، وان تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون في المجالات كافة.

واضاف البيان، ان الجانبين أكدا على استمرار عمل اللجنة العليا العراقية الأردنية المشتركة وأهمية تواصل الزيارات لكبار المسؤولين لمتابعة وتنفيذ الاتفاقات بين البلدين وإدامة الحوار، وكل ما من شأنه تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين.

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