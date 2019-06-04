الصدر انتشار السلاح والولاءات لغير الوطن من الذنوب

2019/06/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انتشار السلاح والولاء لغير الوطن ، من الذنوب .وقال الصدر في تغريدة جديدة :” ان الذنب السابع والعشرين ، انتشار المسابح المختلطة ، بل ما هو أدهى منها كالحانات والبارات ودور المساج والدعارة وما الى غير ذلك مما يزيد الفواحش والأمراض الجنسية والانحلال عن الأديان السماوية”.وأضاف الصدر […]

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