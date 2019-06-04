الفرفار العياشي - الانا و الاخر : مسارات الائتلاف و الاختلاف .

2019/06/04 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي أكبر عقاب لي أن أعيش وحيدا في الجنة مالبرانش الإنسان كائن يختلف اختلافا كليا عن الحيوان الذي لا يتخطى مجرد الإحساس بالذات، فالإنسان يعي ذاته في اللحظة التي يقول فيها " أنا " بحسب تصور هيجل، وهو ما يعني الإحساس بالتفرد والتمايز عن باقي الموجودات بما فيها الأخر سواء كان شبيها أو غريبا عن الذات فالواقع البشري هو واقع اجتماعي ، حيث الإنسان يعيش تجربة الحياة المشتركة مع الأخر مادام الإنسان كائن......

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