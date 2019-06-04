تركيا تبدأ استيراد النفط العراقي بدلاً عن الإيراني

2019/06/04 | 13:52

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بغداد :سومر نيوز

تبدأ تركيا استيراد النفط من العراق عوضا عن استيراده من إيران امتثالا للعقوبات الأميركية.

وقالت شركة...

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