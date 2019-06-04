اشبيلية يعين مدرب ريال مدريد الاسبق لتولي الفريق

2019/06/04 | 13:52

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متابعة :سومر نيوز

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع جولين لوبيتيجي، لتولي تدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم الم...

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