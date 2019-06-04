2019/06/04 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس رد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على تصريحات أدلى بها لاعب كرة القدم الألماني الشهير، فرانز بيكنباور، التي قال فيها إنه يرغب في أن يقوم كلوب بتدريب نادي بايرن ميونيخ في يوم ما.وقال كلوب (51 عاما) لصحيفة “بيلد” الألمانية: “أحب فرانز وهو يحبني، لكن لدي عقد طويل الأجل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيكنباور يريد كلوب للبايرن..



ماذا قال كلوب؟ وكالة خطوة برس.

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