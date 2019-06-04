2019/06/04 | 13:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تخطط شركة ‘واتساب’ لإطلاق ميزة جديدة تحمل اسم ‘الأزرار التفاعلية’ تتيح ميزات إضافية، مثل إجراء عمليات الشراء مباشرة عبر التطبيق.ووفقا لصحيفة ‘مترو’، تتمثل الفكرة في إمكانية النقر على أزرار مخصصة تؤدي إلى مهام محددة داخل ‘واتساب’.وتهدف الميزة إلى تفاعل الشركات مع العملاء من خلال تطبيق المراسلة الأشهر عالميا، لذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



ميزة جديدة لواتس آب وكالة خطوة برس.

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