2019/06/04 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى استنكر مجلس محافظة نينوى شمال العراق حادث قتل شاب ايزيدي يعمل كمزارع في مدينة زاخو ضمن محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان العراق من قبل القوات التركية.و قال المجلس في بيان تلقت ايزيدي 24 نسخة منه ان “المجلس دعا إلى بدء إجراءات مفاتحة السفارة التركية لفتح تحقيق وكشف ملابسات الحادث” و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس محافظة نينوى يستنكر قتل الشاب الايزيدي) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس محافظة نينوى يستنكر قتل الشاب الايزيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).