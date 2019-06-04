روسنفت الروسية تستعد للتنقيب في إقليم كردستان

2019/06/04 | 13:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب في إقليم كردستان في العام الجاري.

كما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء إن الشركة لا تتوقع تراجعا كبيرا في إنتاجها من مشروعات مشتركة مع شركة النفط الحكومية في فنزويلا بي.دي.في.اس.ايه هذا العام.ويدور خلاف بين المركز والاقليم بشأن تصدير النفط حيث تشدد بغداد على حصر ذلك بيدها فيما تقول أربيل ان الدستور خولها بيع الخام.وفي أحدث تصريح عن الخلاف الدائر بين الجانبين قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأحد الماضي ان "قانون الموازنة ألزم اقليم كردستان بتسليم 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية يوميا، واذا لم يسلم الاقليم هذه الحصة فسيقتطع من حصة الاقليم مايوازيه".وأكد عبد المهدي "لم نستلم اي برميل نفط من الاقليم حتى اليوم والحكومة لا تسلم حصة الاقليم كاملة بل تسلم فقط الرواتب وهذا حق لشعبنا في كردستان لانهم أبناؤنا".وبين ان "الحكومة تدفع الرواتب والمستحقات لاقليم كردستان بموجب الموازنة ولاتدفع الجزء الباقي لان قانون الموازنة الزمها بخصم مايقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 الف برميل من النفط يوميا".انتهى

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