المنافذ الحدودية تعترف بخروج منافذ عن سيطرتها واستغلالها لتهريب النفط

2019/06/04 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء ، عن وجود مجموعة من المنافذ مع دول إيران وسوريا وتركيا خارجة عن سيطرة الهيئة ، لافتاً الى أن تلك المنافذ تديرها جهات مختلفة لحسابها وتُستغل في تهريب النفط واستيراد البضائع المختلفة دون ادنى رقابة.وقالت الهيئة في بيان لها ، إن ” عضوي لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي …

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