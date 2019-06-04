الدفاع المدني تخمد حريقا غربي بغداد

2019/06/04 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" فرق الدفاع المدني التابعة الى مديرية بغداد الكرخ، تمكنت من اخماد حريق نشب داخل بستان محاط بالدور السكنية في منطقة الشرطة الخامسة".واشارت المديرية الى ان" اخماد الحريق حال دون ووقوع إصابات بشرية تذكر".انتهى..م.ر

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