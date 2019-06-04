الجيش السوري يسيطر على 3 قرى في ريف إدلب الجنوبي

2019/06/04 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت وحدات الجيش السوري، صباح اليوم الثلاثاء، من تحرير ثلاث بلدت جديدة بريف إدلب الجنوبي.قال مراسل “سبوتنيك”: “إن قوات الجيش السوري وانطلاقا من مواقعها في بلدة القصابية بريف إدلب الجنوبي التي حررها الجيش أمس، أحكمت سيطرتها على بلدات قيراطة والحميرات والحردانة الواقعة إلى الغرب من بلدة القصابية والتابعة إداريا لخان شيخون، بعد معارك عنيفة …

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