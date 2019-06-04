لتشكيل حكومة الاقليم ... رئاسة برلمان كردستان تدعو لاجتماع

2019/06/04 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعت رئاسة برلمان اقليم كردستان، القوى السياسية الكردية الى اجتماع لتشكيل حكومة الاقليم .

وقالت الرئاسة في بيان تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، تلقته،

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