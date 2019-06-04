فيديو.. جنود عراقيون يشكون عجز المستشفيات الحكومية إسعاف جرحاهم

2019/06/04 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شكا جنود من الجيش العراقي عدم قدرتهم على تلقى العلاج بعد إصابتهم بجروح بالغة اثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الطارمية شمالي بغداد.

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