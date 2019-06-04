نائب رئيس مجلس بابل يرفض قرار اقالته ويصفه بغير القانوني

2019/06/04 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض نائب رئيس مجلس محافظة بابل وسام اصلان قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة ،ووصفه بغير القانوني .وقال اصلان في مؤتمر صحفي ، ان قرار الاقالة اتخذ قبل تسلم اجوبته على الاسئلة التي وجهت له خلال استجوابه .واضاف ، ان الاقالة انطوت على مخالفة للتعليمات ، كونها تمت خلال تمتعه باجازة مرضية، مشيرا […]

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