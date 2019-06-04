عید الفطر وتقاليد المسلمین في الصین

2019/06/04 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الطالب الصیني في فرع القرآن والتفسیر في جامعة المصطفی (ص) العالمیة ان أحد التقالید الإیجابیة لدی الصینیین في یوم عید الفطر هو أنهم یذهبون لزیارة المراقد ویتلون القرآن علی القبور.وقال إن إمام المسجد فی الصین یعلن قبل بدء شهر رمضان ومثلاً فی 21 أو 22 من شهر شعبان عن إقتراب الشهر ویدعو …

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