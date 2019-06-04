2019/06/04 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق توفي رجل ،اليوم الثلاثاء، بسبب تعرضه لحادث سير مروع على طريق عمارة – مشرح في محافظة ميسان، وهو ما ادى الى تهشم سيارته وشطرها الى نصفين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور”.. حادث سير مروع في ميسان يتسبب بوفاة رجل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور”.. حادث سير مروع في ميسان يتسبب بوفاة رجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).