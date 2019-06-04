روسنفت الروسية تعتزم بدء التنقيب بكردستان خلال العام الجاري

2019/06/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية قوله إن شركة النفط العملاقة تعتزم بدء التنقيب

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