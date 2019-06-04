مبيعات أسهم التكنولوجيا تمتد لأوروبا بعد تحرك أمريكي لمكافحة الاحتكار

2019/06/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزلت الأسهم الأوروبية نصفا بالمئة، الثلاثاء، فيما دفعت مؤشرات أولية لتحرك أمريكي لمكافحة الاحتكار بحق جوجل وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى

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