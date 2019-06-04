ترامب يأمل في لندن باتفاق تجاري كبير ومهم مع بريطانيا

2019/06/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن أمله في إبرام “اتفاق تجاري مهم للغاية” مع بريطانيا بعد بريكست.وقال ترامب “سننجزه” وذلك خلال لقاء ضم الى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، كبار الشخصيات في قطاع المال والأعمال في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يجريها الرئيس إلى بريطانيا.وكان الرئيس […]

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