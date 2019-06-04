2019/06/04 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… رأى المحلل السياسي كاظم الحاج ، الثلاثاء، ان تصريحات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو تجاه الجمهورية الاسلامية تهدف الى استمرار الضغط على الجانب الايراني.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تصريحات بومبيو تجاه الجمهورية الاسلامية جاءت بعد الموقف الثابت والصلب من قبل طهران تجاه ما تريده واشنطن، ما دفع الاخيرة الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاج: تصريحات بومبيو تجاه طهران تهدف الى مواصلة الضغط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاج: تصريحات بومبيو تجاه طهران تهدف الى مواصلة الضغط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).