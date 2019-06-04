استنفار أمني في خانقين لحماية 20 موقعاً سياحياً خلال عطلة العيد

2019/06/04 | 14:18

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير إعلام قائمقامية قضاء خانقين(100كم مال شرق بعقوبة)، يوسف ابراهيم، الثلاثاء (04...





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