الاستخبارات العسكرية: البغدادي يتنقل بين العراق وسوريا

2019/06/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، مدير المركز الأمني الرباعي ببغداد، اللواء الركن سعد مزهر العلاق، أن زعيم تنظيم “داعش” متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.وقال العلاق في حديث أوردته وكالة “سبوتنيك”: “تشير المعلومات عن تنقل الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق، وخاصة منطقة حمص وصحراء الأنبار

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