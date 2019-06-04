2019/06/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن إخماد حريق نشب داخل بستان محاط بالدور السكنية غربي العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني التابعة الى مديرية بغداد الكرخ، تمكنت من اخماد حريق نشب داخل بستان محاط بالدور السكنية في منطقة الشرطة الخامسة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق نشب داخل بستان شرقي بغداد وكالة خطوة برس.

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