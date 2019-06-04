قريباً .. الانتهاء من ملعب كرة القدم في ذي قار

2019/06/04 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت شركة نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء، ملعب كرة القدم في الناصرية بنسبة 85%.وقال مدير شعبة الجهد الهندسي في الشركة جعفر عبيد في بيان له , إن “الملعب نفذ من قبل هيئة المشاريع التابعة لشركة نفط ذي قار وبكلفة تخمينية بلغت نحو 250 مليون دينار عراقي”.وأضاف , أن الملعب “صُمّم وفق أحدث المواصفات …

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