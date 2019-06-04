2019/06/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أشرف_إبراهيم_زيدان كرونولوجيا الأدب الكندي(تأليف: Faye Hammill) (ترجمة: د.أشرف إبراهيم محمد زيدان/جامعة بور سعيد)التاريخ الأحداث التاريخية والأدبية 11000 قبل الميلاد دليل على وجود الإنسان في كندا في مقاطعة يوكون ، شمال غرب كندا.وهناك من يؤكد وجود البشر قبل هذا التاريخ.ويعود أصل كلمة "كندا" إلى لغة الإيروكواس وتعني "قرية أو مستوطنة." 9000 قبل الميلاد استقرار بعض الصيادين على الساحل الغربي. 100......

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