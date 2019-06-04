سمير عادل - الشيوعية العمالية والمنهجية الثورية

2019/06/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل قدم هذا الموضوع في ندوة اقيمت في بغداد على قاعة نازك الملائكة بمناسبة اسبوع منصور حكمت في حزيران 2018مرحبا بكم ايها الصديقات والاصدقاء والرفيقات والرفاق الحضور في هذه المناسبة ، مناسبة اسبوع منصور حكمت.قبل البدء في تقديم موضوعي الذي هو بعنوان "الشيوعية العمالية والمنهجية الثورية"، اود ان اوضح مسالة مهمة، اثيرت من قبل بعض الاصدقاء حول هذه المناسبة والهدف من اقامتها.فليس صحيحا ابدا ان ن......

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