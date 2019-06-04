بالصور.. ضبط ادوية بشرية مخالفة صحبة مسافر صيني في مطار البصره

2019/06/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار البصره، يوم الثلاثاء، عن ضبط ادوية بشرية مخالفة للشروط صحبة مسافر صيني الجنسيه.وذكرت الهيئة العامة للكمارك في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، بأنه "ضبطت حقيبتين ادوية بشرية مخالفة بدون موافقات رسمية صحبة مسافر صيني الجنسيه يروم ادخالها للعراق".

واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الهيئة للحد من دخول المواد الممنوعة والمخالفة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.



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