2019/06/04 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، ان وزارة الداخلية أصدرت قراراً يتعلق بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم عام 2008 والاعوام التي تلتها.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “الداخلية وجهت في قرارها باعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم من منتسبيها من عام (2008) والاعوام التي تلتها، فيما اكدت ان مراجعة المشمولين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الامن والدفاع تعلن إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الامن والدفاع تعلن إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم الى الخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).