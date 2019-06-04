القبض على 3 ارهابييـن في الموصـل

2019/06/04 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب .وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية ، انها ” قبضت على ثلاثة ارهابيين ، احدهم مسؤول ما يسمى بديوان الزكاة الخاص بداعش الارهابي، في مخيم السلامية بالموصل “، مبينة ان ” الارهابيين الاخرين كانا يعملان كعناصر امنية في سنجار، وشاركا ضد القوات […]

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