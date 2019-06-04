العراق.. قتلى في انفجار قنبلة شمالي بغداد

2019/06/04 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤولون أمنيون عراقيون إن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت بالقرب من دورية للجيش إلى الشمال من العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن وإصابة أربعة آخرين.

وورد في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني المرتبطة بقوات الأمن العراقية أن الحادث وقع اليوم الثلاثاء في قضاء الطارمية على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

وجاء كذلك أن عناصر الدورية تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحين اختبئوا في حقول مجاورة أثناء عملية التفتيش.

وتمكنت قوات الأمن من تحييد وقتل ثلاثة مسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

كان العراق أعلن الانتصار على تنظيم (داعش) أواخر العام 2017، لكن التنظيم المتطرف لديه خلايا نائمة بأرجاء البلاد.

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