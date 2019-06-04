دي ليخت: لم أستقر على محطتي المقبلة بعد

2019/06/04 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، إنه لا يعرف شيئا عن مستقبله حتى الآن.

وتابع دي ليخت، في مقابلة تلفزيونية نقلتها صحيفة “سبورت” الكتالونية: “مازلت أدرس العروض المقدمة لي من أندية برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، أو البقاء في أياكس”.

وأضاف: “الخيارات الموضوعة أمامي جيدة، لكني أريد اختيار الأفضل”.

وأكمل دي ليخت: “أنا متحمس لما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب، لكنني أحاول أيضًا أن أبقى هادئًا”.

وتابع: “أرى أن هذا يمثل تحديًا بالنسبة لي، هذا هو أهم شيء، من الناحية المنطقية يجب أن أختار الأفضل”.

وأوضح: “قد تكون الحياة في الخارج صعبة، لكنني ما زلت شابًا هولنديًا عاديًا، لا أختلف عن الآخرين..



ربما يكون العيش في بالخارج أصعب بالنسبة لي”.

وتألق دي ليخت بقميص أياكس هذا الموسم، وساهم بقوة في تحقيق الفريق للقب الدوري الهولندي، والوصول للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر : كووورة

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