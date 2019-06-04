ضبط ادوية بشرية وقطع غيار سيارات مخالفة في مطار بغداد

2019/06/04 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، عن ضبط ادوية بشرية وقطع غيار سيارات مخالفة في جمرك مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم، من ضبط ادوية بشرية وقطع غيار سيارات مخالفة بدون موافقات رسمية صحبة مسافر يروم ادخالها للعراق".وأكدت، أن "عملية الضبط تمت في صالات المسافرين من قبل كوادرها العاملة في المطار وقد تم تنظيم محضر بحجز المواد اعلاه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل".وكانت الهيئة العامة للجمارك قد أعلنت صباح اليوم عن ضبط حقيبتين من الأدوية البشرية بصحبة مسافر صيني الجنسية يروم ادخالها للعراق عبر مطار البصرة الدولي بدون موافقات رسمية.انتهى

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