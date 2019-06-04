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العبادي: العيد الحقيقي يومَ ينعمُ شعبنا بالرفاه ودولتنا بالسيادة


العبادي: العيد الحقيقي يومَ ينعمُ شعبنا بالرفاه ودولتنا بالسيادة
2019/06/04 | 14:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عيدنا يتحقق بوحدتنا

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