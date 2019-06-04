المركزي للاحصاء: الحمضيات لا تسد احتياج السوق المحلي وصلاح الدين اولا بانتاج البرتقال

2019/06/04 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، أن صلاح الدين احتلت المرتبة الاولى في كمية انتاج البرتقال خلال عام 2019، فيما أشار الى أن الحمضيات بالعراق تسد احتياج السوق المحلية.

وقالت مديرية الاحصاء الزراعي التابعة للجهاز في تقرير لها اطلعت عليه السومرية نيوز إن "محافظة صلاح الدين احتلت المرتبة الاولى في كمية انتاج البرتقال لعام 2019 حيث بلغ الانتاج فيها 51302 طن تليها العاصمة بغداد، حيث بلغ الانتاج فيها 37497 طن، تليها محافظة ديالى وبواقع 25645 طن".

وأضاف التقرير أن "بغداد احتلت المرتبة الاولى بانتاج النارنج وبمقدار من 7091 طنا تليها محافظة ديالى وبواقع 400 طن تليها واسط وبواقع 5655 طنا"، مبينة أن "محافظة ديالى احتلت المرتبة الاولى بانتاج اللالنكي تليها بغداد ومن ثم صلاح الدين".وأشار التقرير الى أن "انتاج الحمضيات في العراق لا يفي باحتياجات السوق العراقية ويتم تعويض النقص عن طريق الاستيراد من دول الجوار"، مبينا ان "الاحصاء لم يشمل اقليم كردستان في هذه الاحصائية".

واعلن الجهاز المركزي للاحصاء، في ( 6 آيار 2018) أن محصول البرتقال كان الاكثر انتاجا من بين الحمضيات عام 2018 ، يليها محصول النارنج.

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