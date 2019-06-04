بعد العيد… قرار سياسي مهم بشأن تشكيل جبهة “معارضة”

2019/06/04 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق كشف #مصدر #سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن حراك سياسي كبير من أجل تشكيل #جبهة_معارضة ضد #الحكومة_العراقية، برئاسة #عادل_عبدالمهدي.وقال #المصدر لـ”الحل العراق“، إن «حراك سياسي كبير […]

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