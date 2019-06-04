2019/06/04 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن نادي إشبيلية الإسباني اليوم الثلاثاء، تعاقده مع جولين لوبيتيغي، لتولي تدريب الفريق الأندلسي بداية من الموسم المقبل.ونشر النادي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يعلن خلاله التعاقد مع المدرب الإسباني لمدة 3 سنوات.ويأتي تعاقد إشبيلية مع لوبيتيغي بعد 7 أشهر على إقالة الأخير من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوبيتيغي مدربا جديدا لإشبيلية وكالة خطوة برس.

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