2019/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تمكن خبير التكنولوجيا الأميركي، لانس ووتون (32 عاما)، من حفر اسمه عالميا في ذاكرة الكثيرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفضل لحيته الطويلة، التي أثارت دهشة الكثيرين.وبدأ ووتون، الذي يقطن في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة، العناية بشعر لحيته في يونيو من عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يقصها أو يشذبها على الإطلاق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل لم يحلق لحيته منذ 5 سنوات..



وهذا طولها وكالة خطوة برس.

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