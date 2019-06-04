قريباً.. الانتهاء من ملعب كرة القدم في ذي قار بكلفة 250 مليون دينار

2019/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أنجزت شركة نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء، ملعب كرة القدم في الناصرية بنسبة 85%.

وقال مدير شعبة الجهد الهندسي في الشركة جعفر عبيد في

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