2019/06/04 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استنكار بلاده لما ورد في البيان الختامي للقمة الخليجية الطارئة في مكة.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من قطر على "البيان الجاهز" وأنباء انسحاب وفدها من قمة مكة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من قطر على "البيان الجاهز" وأنباء انسحاب وفدها من قمة مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).