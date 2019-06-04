شرطة واسط تمنع حركة الدراجات النارية من الساعة الرابعة عصرا حتى الصباح

2019/06/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة الشرطة في محافظة واسط منع حركة الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة صباحا.وقال قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد ان :” اللجنة الأمنية العليا في المحافظة اتخذت ، خلال المؤتمر الامني الخاص بالخطة الامنية لمناسبة عيد الفطر ، اتخذت عدة قرارات لأجل توفير الحماية الامنية […]

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