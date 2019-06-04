محما خليل : القوات التركية تقتل مزارعا ايزيديا قرب الحدود

2019/06/04 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، عن قيام الجيش التركي، بقتل مزارع ايزيدي بريء، في قضاء دهوك قرب فيشخابور، القريبة من الحدود العراقية – التركية.وقال خليل في بيان ، اليوم الثلاثاء، ان “القوات التركية قامت بالاعتداء على ايزيديين وقتل احدهم وهو (امين صالح عمر محمود) من عشيرة السموقية قرب فيشخابور، بالقرب من الحدود العراقية […]

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