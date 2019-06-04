الصين تستضيف كأس آسيا 2023

2019/06/04 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صادقت الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الصين من أجل استضافة نهائيات كأس آسيا 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي يوم الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس.وتم القرار بالإجماع، لتكون هذه النسخة الثانية التي تقام فيها البطولة بالصين، بعدما كانت استضافة النسخة الثالثة عشر عام 2004، عندما […]

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